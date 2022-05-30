Повернулася з Росії: у Харкові затримали жінку, яка фотографувала наслідки ворожих атак

У Харкові затримали жінку, яка фотографувала наслідки російських обстрілів. З'ясувалося, що вона нещодавно приїхала з Росії.

У телефоні жінки поліцейські виявили також пропагандистські висловлювання і повідомлення, що прославляли "руський мір". Про це стало відомо 29 травня.

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Жінка не приховувала свою позицію

Про підозрілу жінку в патрульну поліцію заявили місцеві жителі.

Небайдужі громадяни повідомили на лінію 102 про жінку, яка неодноразово негативно висловлювалась в бік українських захисників та прославляла "руський мір",

– мовиться в повідомленні.

Патрульні негайно прибули на місце виклику, щоб перевірити інформацію. У телефоні у громадянки правоохоронці виявили фото зруйнованої інфраструктури міста, а також її висловлювання про те, що начебто українці самі обстрілюють свої міста. Сама вона не заперечувала своєї позиції.

Правоохоронці перевірили документи жінки й виявили, що не так давно вона повернулася з-за кордону, де відвідувала декілька країн, зокрема й Росію. Для того, щоб детально перевірити жінку, її відвезли у відділок. Слідчі дії тривають.

Останні новини від поліції, пов'язані з Росією

У центрі Франківська перехожий побив музиканта за російську мову. Спочатку місцевий зробив зауваження дівчині, яка співала мовою агресора. У відповідь вона казала, що "живе у вільній країні" та може вільно використовувати будь-яку мову. В їхню суперечку втрутилися ще двоє хлопців-музикантів. Після сварки чоловік вдарив одного з хлопців і той від удару впав на бруківку. Згодом у поліції повідомили, що заяву потерпілий писати відмовився.

У Києві правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який виправдовував вторгнення Росії в Україну. За даними слідства, киянин вів стрімінг-трансляції у соціальних мережах. Їх переглядали близько 10 тисяч людей. Блогер повністю підтримував дії Росії та війну, яку вона розпочала в Україні. На своїх сторінках чоловік розміщував пропагандистський контент із закликами про підтримку Росії. Проти зловмисника відкрили кримінальне провадження. Йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває під вартою.

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