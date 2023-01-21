Чи повертатимуть з-за кордону військовозобов'язаних: пояснення юриста щодо нового порядку обліку

Новий порядок ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів включає пункт про "сприяння поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну".

24 Канал разом з юристом адвокатського об'єднання T&T Partners Владиславом Юрчаком з'ясували, що це означатиме на практиці.

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Передусім юрист зауважує, що запроваджений обов'язок дипломатичних установ "сприяти поверненню військовозобов’язаних те резервістів в Україну" станом на сьогодні є лише декларативним, оскільки відсутній чіткий механізм чи конкретні повноваження.

Зокрема, відповідна норма повинна була б отримати продовження у вигляді надання дипустановам певних повноважень, так званих важелів впливу на громадян. Однак, станом на сьогодні такі відсутні.

Чи можуть українцям вручати повістки за кордоном

Військовий облік серед українців за кордоном вестимуть дипломатичні відомства, вони будуть також "сприяти поверненню" військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації. Як саме відбуватиметься цей процес – наразі невідомо, відповідний механізм у постанові Кабміну не прописаний.

За словами юриста Владислава Юрчака, представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавства не мають право видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном.

Новим порядок повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні,

– зазначив юрист.

Він пояснив, що ці норми поширюються виключно на осіб, що перебувають на консульському обліку, який, своєю чергою, є добровільним. Більшість громадян, які роками живуть за кордоном, так і не оформлювали відповідні документи.

Взяття на військовий облік у дипломатичній установі є необхідним для чоловіків у разі вибуття за межі України на строк у понад три місяці.

Перебування на військовому обліку в дипустанові наразі не передбачає можливість отримання особою повістки від співробітників такої установи.

Чи можуть відмовити у видачі закордонного паспорта

Владислав Юрчак пояснив, що станом на сьогодні складно передбачити волю законодавця, втім, введення будь-яких обмежень прав громадян потребує внесення змін до цілого ряду законодавчих актів.

Так, дипустанови отримали нові обов'язки в частині інформування населення та ведення військового обліку, однак вони не можуть вручати повістки, складати матеріали для притягнення осіб за порушення правил військового обліку тощо,

– наголосив юрист.

Діяльність дипустанов за кордоном досить часто зводиться до діяльності центрів надання адміністративних послуг. Умовно, для отримання закордонного паспорта від громадян не вимагається подача будь-яких військово-облікових документів, а тому зловживання на видачі чи продовженні дії документів тощо є неможливим.

Відтак, особи, які живуть за кордоном і у яких збігає термін дії паспорта, не повинні боятися йти до посольства через страх отримати повістку.

Які санкції чекають не порушників постанови

Де-юре, за роз'ясненням Владислава Юрчака, осіб, які не стали на військовий облік в дипломатичній установі, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 3400 до 5100.

Втім, важливою є та обставина, що постанови про накладення таких стягнень не можуть виноситися самими дипломатичними установами, оскільки такий обов'язок покладено виключно на РТЦК та СП.

Отже, як такі норми прямої відповідальності за новим порядком відсутні, як і відповідні повноваження працівників дипустанов, що фактично нівелює можливість притягнення порушників до відповідальності,

– зазначив Владислав Юрчак.

Як буде з подвійним громадянством

Юрист наголосив, що у цьому контексті важливо розуміти, що українське законодавство передбачає, що у випадку, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то в правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Таким чином, наявність подвійного громадянства не виключає той факт, що особа, як громадянин України є військовозобов’язаною. Відтак, всі обов’язки, визначені новим порядком, поширюються і на неї.

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