Повертаються через суди: Венедіктова розповіла про компенсації поновленим прокурорам
Джерело:"Укрінформ"
Прокурори, яких звільнили під час люстрації або реформи прокуратури, через суди повертають собі колишні посади. Через це Офіс генпрокурора змушений виплачувати їм компенсацію.
Саме бюджет Офісу генпрокурора покриває компенсаційні витрати. Про це розповіла Ірина Венедіктова під час конференції Ради Європи щодо реформи прокуратури в Україні.
Цікаво У Мін'юсті хочуть зберегти люстрацію, але звузити механізм її застосування
Сума компенсацій значна
Генпрокурорка Ірина Венедіктова не озвучила суму, яку Офіс генпрокурора витратив на те, щоб виплатити компенсації прокурорам. За її словами, на це йдуть чималі кошти.
Коли до нас звертаються працівники з виконавчими листами, ми виконуємо їх. Я не хочу називати цифри, у які ми заходимо з цими компенсаційними виплатами, вони жахливі,
– розповіла генпрокурорка.
Однак Венедіктова пояснила, що на посаді прокурорів поновлюють не автоматично після рішення суду, а тільки після пройденої переатестації. І тільки тоді вони отримують матеріальне відшкодування.
Останні гучні повернення люстрованих чиновників
- У серпня 2021 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконним рішення про звільнення колишнього заступника голови МВС Одещини Едуарда Гребенюка. Через це він отримав компенсацію в розмірі 683 286 гривень.
- 2 вересня начальником одеської Держпродспоживслужби призначили колишнього начальника Донбаської регіональної митниці Дениса Пудрика. Чиновник ще в січні 2020 року оскаржив рішення про люстрацію та отримав майже 677 тисяч гривень компенсації.