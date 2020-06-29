На виїзді з Одеси зафіксували величезне скупчення машин. Пробка має протяжність у два чи навіть три кілометри. Ймовірно, українці повертаються у свої міста після довгих вихідних біля моря.

Найбільше скупчення машин спостерігається у районі дамби Хаджибейського лиману. Про це свідчать дані Google Maps, повідомляє 24 канал.

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У п'ятницю, 26 червня, тобто за день до вихідних, ситуація була ідентичною. Тоді багато українців рушили на відпочинок в Одесу і на дамбі Хаджибейського лиману утворилася кілометрова пробка, зокрема і через дорожні роботи.

Тож, не дивно, що зараз люди повертаються додому перед початком нового робочого тижня.

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Кілометрові затори зафіксували на виїзді з Одеси / Скриншот Google Maps



Люди стоять у заторах по декілька годин / Фото з телеграм-каналу "Новости Одесса"