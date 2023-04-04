Вода прибуває, – голова ОВА вразив масштабами підтоплення в Краматорську

У Краматорську було частково зруйновано водоскидний шлюз. В ОВА розповіли про ситуацію у місті.

Голова ОВА Павло Кириленко розповів, що у наслідок негоди підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях.

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Негода у Краматорську

На одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води. Очільник ОВА зауважив, що "вода прибуває".



Яка ситуація у Краматорську / Фото ОВА

Обласна військова адміністрація координує роботи з мінімізації наслідків розливу: на місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної й міської військових адміністрацій.



У Краматорську затопило декілька будинків / Фото ОВА

Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла,

– додав він.



Вулиці Краматорська / Фото ОВА

Що слід робити у випадку повені: