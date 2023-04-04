Вода прибуває, – голова ОВА вразив масштабами підтоплення в Краматорську

4 квітня 2023, 18:07
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Павло Кириленко

У Краматорську було частково зруйновано водоскидний шлюз. В ОВА розповіли про ситуацію у місті.

Голова ОВА Павло Кириленко розповів, що у наслідок негоди підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях.

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Негода у Краматорську

На одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води. Очільник ОВА зауважив, що "вода прибуває".


Яка ситуація у Краматорську / Фото ОВА

Обласна військова адміністрація координує роботи з мінімізації наслідків розливу: на місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної й міської військових адміністрацій.


У Краматорську затопило декілька будинків / Фото ОВА

Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла,
– додав він.


Вулиці Краматорська / Фото ОВА

Що слід робити у випадку повені:

  • зберігати спокій, сконтактувати зі сусідами, надати допомогу насамперед людям з інвалідністю, дітям та особам похилого віку;
  • дізнатись у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування місце збору людей для евакуації;
  • підготувати документи, одяг, необхідні речі, медикаменти та запас харчів на декілька днів;
  • зберігати документи у пакеті, який є водонепроникним;
  • від'єднати всі електроприлади від електромережі та вимкнути газ;
  • перенести більш цінні речі на верхні поверхи або просто – якомога ближче до стелі.
Автор: Дарина Жданович