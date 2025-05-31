Масштабні повені вдарили по Нігерії: відомо про понад 150 жертв

У Нігерії масштабні зливи спричинили руйнівні повені. Від стихії 31 травня найбільше постраждали райони Тіффін Маза та Ангуван Хаусава в Мокві. Там є загиблі серед жителів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC. Голова Державного агентства з надзвичайних ситуацій Нігеру (NSEMA) Абуллахі Баба-Арах розповів про наслідки повені, які шокують.

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Повені в Нігерії зруйнували житла людей

У Мокві, що розташована в північно-центральній частині Нігерії, сталася найпотужніша за останні 60 років повінь. Рятувальники проводять в постраждалих районах пошукові роботи. Вже відомо, що загинули щонайменше 151 людина.

Без своїх будинків залишилися понад три тисячі громадян. Зранку злива затопила близько 500 домогосподарств у трьох громадах. Речник агентства з надзвичайних ситуацій штату Ібрагім Ауду Хуссеїні розповів, що люди були у воді по пояс.

Президент Нігерії Бола Тінубу наказав активувати національний центр реагування на надзвичайні ситуації, аби люди могли терміново отримати допомогу.

Гіперматеріали та допомога з тимчасовим житлом розгортаються без затримки. Ми гарантуємо, що жоден нігерійець, який постраждав від цієї катастрофи, не залишиться позаду або про нього нічого не повідомлено,

– зазначив лідер у коментарі Associated Press.

Жителі перебувають у скорботі за загиблими земляками. Дехто з людей досі вважаються зниклими безвісти. Повінь також зруйнувала важливе місце зустрічей – базарчик, де місцеві купували різні харчі.

Ми втратили багато життів, а також майно, нашу сільськогосподарську продукцію. Ті, хто мав свої сховища, втратили їх,

– розповів житель району Казім Мухаммед.

У Нігерії повінь завдала руйнувань місту в Нігерії / Фото АР

Зауважимо, що ця частина Нігерії страждає від злив з квітня по жовтень. Під час сезону дощів тут нерідко стаються повені. Торік стихія також спричинила загибель людей, руйнування будинків та інфраструктури. А 20222 році внаслідок повені загинули понад 600 осіб, без даху над головою залишилися близько 1,3 мільйона людей залишили свої домівки.

Нагадаємо, у січні кількість опадів на заході Франції перевищила 170 міліметрів, що стало найвищим показником з 1944 року. Внаслідок цього кілька населених пунктів були підтоплені. Місцева влада евакуювала жителів. На щастя, там обійшлося без загиблих.