Злива почалася близько 2 години ночі. Місцеві ЗМІ пишуть, що одесити не бачили такої повені із 2013 року.

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Нищівні наслідки зливи в Одесі

За інформацією гідрометцентру, в місті за годину випав 31 міліметр опадів. Уночі неможливо було проїхати десятками вулиць: вони просто перетворилися у ріки. Авто, які на ніч залишили припаркованими, до рівня фар чи подекуди і лобового скла, вкрилися водою.



Десятки авто в Одесі затопило / Фото з "Думської"

Нищівна ситуація сталася на вулицях Балківській, Приморській, Корольова, на вулицях у районі Фонтану. У повноводні річки перетворилися найвідоміші одеські вулиці Французький бульвар і Дерибасівська, а також центральна алея Аркадії.

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На вулиці Балківській МАФ знесло водою. Шалений потік води відніс його до дерева, у яке він врізався.

Водою затопило Одеську міську лікарню №8. Уся підлога була вкрита водою, а з даху невпинно лив дощ. Місцеві працівниці на відео жалілися, мовляв "ось так у нас зробили ремонт".



У палатах лікарні стояла вода / Скриншот з відео

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Інформації про постраждалих чи жертв страшної повені наразі немає. Найімовірніше, цьому сприяв нічний час: більшість людей "проспали" негоду.

В Одесі не могли сісти літаки

Через погану видимість і сильний дощ в Одесі не змогли приземлитися літаки. Екіпажі ухвалили рішення сідати на інших аеродромах. Зокрема, борт LOT, який прибув з Варшави, повернувся, а літак Azur Air Ukraine з Анталії полетів до Борисполя.

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