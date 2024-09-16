Севастополь також затоплює: ситуація критична, а рівень води продовжує підійматися

На тлі повені у Європі Севастополь теж йде під воду. В окупованому місті вже "плавають" машини та люди.

Місцеві телеграм-канали публікують фото та відео з наслідками негоди. Очікується, що рівень води ще продовжить підійматися, пише 24 Канал.

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У Севастополі затопило вулиці

Декілька вулиць і будинків в окупованому місті серйозно підтопило. Дороги на вулицях Гоголя, Руднєва, в районі Авторинку, Камишовому шосе повністю затоплені.

Через це рух транспорту в окупованому місті ускладнений, машинам та пішоходам доводиться буквально "плисти".

Повінь у Севастополі: дивіться відео

На ділянці від площі Повсталих до вулиці Пожарова через зливу обвалився підпірний мур, через що прорвало трубу. На місці працюють комунальники та співробітники так званого Севастопольського автодору.

Окупаційна прокуратура запевняє місцевих, що нібито "контролює ситуацію". Гауляйтер Міхаіл Развожаєв також заявив про створення оперативного штабу для усунення негоди.

Тим часом у місті починається транспортний колапс, рух громадського транспорту ускладнений. Місцеві жителі прибирають із вулиць бруд, сміття та поламані гілки дерев.

Однак це ще не кінець. У найближчі 3 години у Севастополі прогнозують сильний дощ. Очікується, що у найближчі 12 годин кількість опадів досягне значення 30 мм та більше.