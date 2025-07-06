Популярний табір у Техасі знищила повінь, зникли десятки дітей: подробиці з місця трагедії

Смертельна повінь у Техасі забрала життя щонайменше 69 людей станом на вечір 6 липня. Також унаслідок негоди популярний місцевий табір Camp Mystic перетворився на пекло.

Про це пише 24 Канал із посиланням на AP.

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Смертельна повінь у Техасі

Велика раптова повінь сталася у центрально-південному Техасі у США вздовж річки Гвадалупе. У The New York Times підкреслили, що станом на вечір 6 липня кількість загиблих через негоду зросла до 69.

Журналісти AP розповіли про християнський табір для дівчат у місті Гант, зруйнований смертельною повінню. Camp Mystic заснували у 1926 році та він став настільки популярним, що родини записують дочок у список очікування за кілька років до можливого візиту.

До повені в соцмережах публікували затишні дерев'яні будиночки з зеленими дахами, річкові краєвиди, як дівчата грають у кікбол, катаються верхи, рибалять або виконують танцювальні номери в однакових футболках.

Але тепер ландшафт кардинально змінився: пікап завис на двох колесах, одна стіна будинку повністю зірвана, всередині лише прапор Техасу та кілька картин. Поруч – покручена металева рама, валізи, уламки дерев. Рятувальники прочісують береги річки в пошуках вцілілих. У соцмережах – обличчя зниклих,

– пояснили у виданні.

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Вчителька та колишня вихователька в Camp Mystic Хлоя Крейн розповіла, що розридалася, коли дізналася про трагедію. "Це також сум і біль: табір існує вічність, а тепер будиночки буквально змиті водою", – сказала вона.

За словами посадовців штату, майже через 36 годин після трагедії 27 дівчат із Camp Mystic досі вважаються зниклими. Серед загиблих – 8-річна дівчинка з Алабами та директор іншого табору неподалік.

Через стихійне явище адміністрація Дональда Трампа ввела режим надзвичайної ситуації.