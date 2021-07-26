Євросоюз заздалегідь знав про небезпеку сильних повеней, – Politico

Європейські країни серйозно постраждали від повеней. Що цікаво, влада заздалегідь отримала попередження про стихійне лихо. Така інформація з'явилась у ЗМІ.

Європейські країни серйозно постраждали від повеней. Що цікаво, влада заздалегідь отримала попередження про стихійне лихо.

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Про небезпеку попередили за 4 дні

Професорка гідрології Університету Редінга в Великій Британії Ханна Клок отримувала звіти про те, що на Європу насуваються зливи. Однак потім, за її словами, лише з жахом спостерігала, як гинуть люди.

Вона запевнила, що Європейська система оповіщення про повені попередила про негоду за 4 дні до початку великих злив. Зокрема, зазначали, що може затопити басейни Рейну і Маасу.

Громадяни, звісно ж, про це не знали. Інформацію надають лише владі, аби уникнути паніки у суспільстві.

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