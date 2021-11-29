"Повинні діяти терміново": Польща посилює карантин через Омікрон

На тлі стрімкого поширення світом нового штаму Омікрон у Польщі хочуть посилити карантин. Уряд країни планує запровадити нові обмеження на початку грудня.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський заявив, що очікуване рішення – це обов'язкова самоізоляція для мандрівників з країн, де підтверджені випадки мутації, але не вакцинованих.

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Поява нового штаму принципово змінює ситуацію, її не можна ігнорувати. Ми повинні діяти терміново, тому кордон буде закритий з початку грудня,

– сказав він.

Глава МОЗ не розкрив деталей, але закриття шкіл поки не планується. Однак можливе повернення обмежень на кількість відвідувачів, що можуть одночасно перебувати у певних закладах.

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Вперше про новий варіант коронавірусу заговорили британські дослідники 24 листопада.

Зокрема, генетики виявили в штамі 32 мутації, які свідчать про більшу здатність до поширення та ймовірну стійкість штаму до дії наявних вакцин. Нині майже 3 чверті нових випадків COVID-19, зареєстрованих у Південній Африці, були ідентифіковані як Омікрон.

Останніми днями поширення нового варіанту зафіксували у Ботсвані, Німеччині, Чехії, Італії, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Канаді, Австралії, а також у Гонконгу та Ізраїлі.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запровадження обов'язкової ізоляції при в'їзді громадян в Україну. Все через стрімке поширення небезпечного штаму COVID-19.

Останнім час ситуація з коронавірусом у Польщі погіршується. Минулого тижня країна вперше з квітня зареєструвала понад 28 тисяч хворих за добу.