Повісити ганчірку на міськраду – трюк рашистів, – Гайдай

Окупанти продовжують війну не лише на фронті, а й інформаційну. Тепер вони заявили, що нібито повністю захопили Рубіжне та Попасну.

Однак це – цілковита брехня. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Зараз бої за Рубіжне та Попасну тривають. Окупанти зайшли лише частково у Рубіжне, а Попасна – не зайнята загарбниками. Однак ці міста українські і будуть українськими, заявив Гайдай.

Повісити ганчірку на міськраду – трюк рашистів. Брехня на брехні. Не вірте російській пропаганді,

– закликав він.

Він сподівається, що найближчим часом наші захисники розіб'ють в мотлох агресорів не лише у цих напрямках.

"Вірю, вже скоро ми повідомимо, що ЗСУ розбили в "хлам" рашистських покидьків, які стріляють по наших дітях", – наголосив Гайдай.

Інші фейки окупантів

Ба більше, балачки Кадирова про Варварівку і 500 "звільнених" дітей, яких нібито українські військові тримали як щит – хвороблива фантазія росіян. Якщо навіть взяти до уваги той факт, що у цьому селі усього є 50 дітей, більше спростовувати немає сенсу.

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