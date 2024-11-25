Що треба робити, коли надійшла повістка поштою: пояснення

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, у межах якого військовозобов'язані громадяни можуть отримати повістку. Її можуть надіслати поштою, однак у такий порядок відправки нещодавно внесли зміни.

Адже якщо військовозобов'язаний не забере її у триденний строк, то на нього може чекати штраф. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Як варто діяти, коли надіслали повістку поштою

Згідно зі змінами Кабміну від 8 жовтня 2024 року постановою № 1147, повістку доставляють за адресою, зазначеною в рекомендованому листі від територіального центру комплектування, і особисто надають її військовозобов'язаному.

Якщо його немає, то про лист повідомляють телефоном або залишають у поштовій скриньці повідомлення, що в поштовому відділенні на ньому чекає лист від ТЦК. У такому випадку військовозобов’язаний у такому випадку має 72 години, аби забрати рекомендований лист з повісткою.

Важливо! Повістки поштою відправляють за місцем прописки всім: і тим, хто оновив дані, і тим, хто не оновив.

Якщо ж громадянин не забрав повістку у триденний термін без поважних причин, то він може бути притягнений до адміністративної відповідальності. Йдеться про накладення штрафу від 17 до 25 тисяч гривень. Поважною причиною може бути смерть близького родича.

Також поважною причиною вважають хворобу та перебування на стаціонарному лікуванні. Втім, це необхідно підтвердити у ТЦК, надавши відповідну довідку про смерть близького родича чи епікриз з лікувального закладу. Списки тих, кому відправляють повістки, йдуть від Міністерства оборони та реєстру "Оберіг".