Є бронь чи відстрочка, а повістка все одно прийшла: адвокат пояснив, як діяти в такому разі

Наявність законної відстрочки від мобілізації не гарантує, що військовозобов'язаний уникне повістки. Навіть із бронню чи відстрочкою не можна ігнорувати виклик до територіального центру комплектації.

Про це адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний розповів у коментарі "РБК-Україна".

Чи може прийти повістка, якщо є бронь чи відстрочка?

Адвокат зауважив, що повістку можуть отримати всі військовозобов'язані, зокрема й ті, які мають відстрочку чи бронювання від мобілізації.

Повістка виступає засобом комунікації між ТЦК щодо питання, яке цікавить центр. Певною мірою це відголос минулого, однак жодної норми, яка регулювала б цифровізацію комунікації між ТЦК та громадянином України, немає,

– пояснив Хлівний.

Він уточнив, що повістки бувають різними – від уточнення даних до проходження ВЛК. За словами адвоката, законодавство зобов'язує військовозобов'язаного реагувати на кожне подібне повідомлення центру. В разі ігнорування повістки людину можуть подати до розшуку. Крім того, з порушника буде стягнуто штраф за неприбуття до ТЦК без поважної причини.

Водночас адвокат зауважив, що раніше надсилання повісток супроводжувалося численними помилками, інколи навіть абсурдними – їх отримували навіть ті, хто давно служить у ЗСУ, а також ветерани, які вже звільнились зі служби.

Наразі територіальні центри комплектування, каже Хлівний, намагаються вдосконалити комунікацію та контролювати процес.

Але ми поступово відходимо від паперової роботи й рухаємося в бік цифрових реєстрів,

– резюмує адвокат.

