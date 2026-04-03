Чи розсилатимуть повістки через Дію: Веніславський розставив крапки над "і"

Після нових обговорень про те, як зменшити кількість конфліктів між ТЦК і військовозобов'язаними, знову заговорили про повістки через "Дію". Питання повернулося не просто через цифровізацію, а через пошук способу змінити сам механізм оповіщення.

Народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі 24 Каналу пояснив, яке рішення щодо цього варіанту лишається чинним. Він також сказав, чи може такий формат реально запрацювати і що буде далі з повістками.

Дивіться також У якому віці чоловіків можуть призвати на службу: детальне поянесння

Чи можуть повістки надсилати через "Дію"?

Питання електронних повісток справді розглядали, коли у 2024 році готували великі зміни до законів про мобілізацію та військовий обов'язок. Але тоді від цього варіанту відмовилися, і це рішення досі не переглядали.

Жодних електронних повісток розсилатися не може. Через "Дію" це також не буде використовуватися,

– пояснив Веніславський.

Натомість, паперові повістки не приберуть навіть попри розмови про зменшення контактів між ТЦК і військовозобов'язаними.

Паперові варіанти повісток ніхто не відміняв і вони будуть продовжувати застосовуватися,

– сказав народний депутат.

Причина в тому, що чинна система мобілізації, за оцінкою Веніславського, і далі дає основне поповнення для війська, тоді як рекрутинг поки не може повністю взяти на себе цю функцію.

Існуюча система мобілізації забезпечує поповнення наших Збройних сил десь більш як на 90%,

– пояснив Веніславський.

Підхід, який працює зараз, збережуть і далі, а проблемні моменти намагатимуться прибирати поступово. Тобто саму систему різко ламати не будуть, бо під час війни для влади важливіше не втратити темп мобілізації.

Конфлікти з ТЦК повністю прибрати не вийде

Можливий перехід на інший формат оповіщення сам по собі не зніме напругу між ТЦК і військовозобов'язаними. Проблема не лише у способі вручення повістки, а в самій комунікації, коли прямий контакт часто переходить у загострення.

Повністю уникнути конфліктів навряд чи вдасться, коли є комунікація між двома людьми. Дуже часто те, що ми бачимо в публічному просторі, є наслідком свідомого провокування або загострення,

– пояснив Веніславський.

В територіальних центрах комплектування зараз служить багато людей, які раніше були в бойових бригадах і самі пройшли війну. Через це вони особливо гостро реагують на ситуації, коли хтось, на їхню думку, намагається уникнути служби або маніпулювати правилами.

Переважна більшість із них є учасниками бойових дій і були переведені до ТЦК безпосередньо з бойових бригад. Коли їх провокують і коли вони бачать, що хтось намагається маніпулювати й не виконувати свій обов'язок, напевно інколи нерви не витримують,

– сказав народний депутат.

Щоб зменшити кількість таких конфліктів, ще у 2024 році заклали вимогу постійно контролювати, аби представники ТЦК та СП працювали з нагрудними бодікамерами. Це потрібно для того, щоб увесь процес вручення повісток був зафіксований, а у разі суперечок військове командування і профільний комітет могли перевірити запис і встановити реальні обставини.

До слова! Міноборони нагадало, що ВЛК обов'язково мають пройти військовозобов'язані, які отримали повістку або направлення від ТЦК, колишні "обмежено придатні", які не пройшли повторний огляд після скасування цього статусу, кандидати на контракт і чинні військові, якщо потрібно переглянути стан здоров'я. Окремо це стосується жінок із медичною або фармацевтичною освітою, які отримали диплом після 2025 року.

Водночас різко міняти модель мобілізації під час війни не планують ще й тому, що Росія нарощує свої сили на території України.

Будь-які реформи не мають призвести до послаблення нашої обороноздатності,

– підсумував Веніславський.

Тож, наразі не йдеться ні про радикальне скорочення ролі ТЦК, ні про швидке реформування всієї системи, ні про перекидання цих військовослужбовців до бойових бригад. Для оповіщення і далі можуть використовувати електронні кабінети та систему "Резерв+", але сам механізм вручення повісток лишається чинним.

