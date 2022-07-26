Повістки можна роздавати скрізь, але є кілька "але": на що звернути увагу

У законах України немає чітко прописаного порядку вручення повісток у військкомати. Саме тому їх можуть роздавати на вулиці, блокпостах та різних закладах.

Однак не завжди ці повістки є законними. Про це заявив адвокат та голова "Української незалежної фундації юристів" Ростислав Кравець.

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Повістки можуть вручати не всі

Адже вручати повістку можуть лише уповноважені на це особи. При собі вони повинні мати документи, які це підтверджують.

Не просто громадяни з автоматами та пов'язками, які зупиняють вас на вулиці, перевіряють документи і вручають повістку. А безпосередньо уповноважені центрами комплектації особи, які зобов'язані мати при собі відповідні документи, включаючи вже заповнені для вручення повістки конкретному військовозобов'язаному,

– пояснив Кравець.

Він нагадав, що повістки бувають кількох видів: для проходження медкомісії, для направлення у військову частину або мобілізаційне розпорядження. Залежно від того, від якої з цих повісток ухиляється особа, виникає або адміністративна, або кримінальна відповідальність.

Мобілізованих не відправляють одразу на фронт, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заперечив інформацію про те, що мобілізованих одразу відправляють у гарячі точки. Адже спершу вони мають пройти навчання – від тактичної медицини до поводження зі зброєю.

Після пройдених навчань мобілізований за фахом отримує скерування до відповідного підрозділу.

Тому інформація про "негайне відправлення" на переводу є елементом інформаційно-психологічної спецоперації росії.

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