Що буде, якщо не забрати повістку з пошти: у ТЦК відповіли

Військовозобов'язані вкраїнці вже отримують повістки поштою. У Міністерстві оборони формують списки отримувачів за допомогою засобів системи "Оберіг"

За ігнорування повістки, яка прийшла поштою, передбачено адміністративну відповідальність. Про в етері телемарафону заявив начальник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві Олег Коротченко, передає 24 Канал.

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Які наслідки неявки за повісткою на пошті

Кабінет міністрів України запровадив адміністративну відповідальність для громадян, які не з'являться до територіальних центрів комплектування після отримання повістки поштою.

Згідно з оновленою постановою Кабміну, отримувачі повістки мають з'явитися в ТЦК протягом семи днів або ж у строк, зазначений безпосередньо у повістці.

Постановою Кабміну № 560 визначено поважність причин неявки за повісткою і процедура їх підтвердження. Тобто визначений певний перелік, і він має бути документально підтверджений. Якщо цього не буде зроблено, можуть бути наслідки адміністративної відповідальності,

– заявив Коротченко.

У випадку, якщо за визначений час військовозобов'язаний не забере повістку, вона вважатиметься не доставленою. Тоді військовозобов'язаному загрожуватиме штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Начальник адміністративного відділу ТЦК у Києві також відзначив, що процедура оповіщення поштою ще має певні проблеми, оскільки вона досі відбувалась у тестовому режимі. Зокрема, виникають складнощі через оповіщення тих, хто має право на відстрочку або бронювання.

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Анонсовані механізми автоматичного бронювання і надання відстрочок до цього часу поки не запрацювали, як мало б бути. Є певні складнощі, які в процесі викликають негативне відношення, зокрема до ТЦК. Ба більше, на думку Коротченка, поки інструмент повісток поштою не приніс якісних змін для роботи ТЦК та СП.