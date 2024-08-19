Дані про повістку від ТЦК можна буде перевірити у Резерв+: як це працюватиме

Невдовзі військовозобов'язані зможуть перевіряти чинність своїх повісток від ТЦК через застосунок Резерв+. Кабмін уже ухвалив відповідне рішення.

Зазначається, що вони передбачають уточнення вимог до повісток, створених через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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Дані про повістки у Резерв+

Так, повістки тепер матимуть унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. За його допомогою якого можна перевірити всю інформацію.

Також визначено механізм перевірки чинності повісток через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного або резервіста, зокрема, за допомогою мобільного застосунку. Таким чином, через застосунок Резерв+ можна буде перевіряти чинність повісток від ТЦК, які сформовані через реєстр "Оберіг".

Окрім цього Уряд визначив статус повісток на бланку та повісток, створених через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, включаючи їх роздруковані версії, і підтвердив їх юридичну силу.

У новому порядку врегульовано визначення адреси надсилання повістки резервісту або військовозобов’язаному, який уточнив свої персональні дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, і уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.