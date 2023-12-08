Повістки у спортклубах: військкомат Закарпаття заявив, що продовжить рейди

Працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) провели рейди у спортивних залах Ужгорода. Наразі вони пояснили свої дії та наголосили, що діють у рамках закону.

Що відомо

Ще 5 грудня у мережі з'явилась інформація, що військові навідалися у кілька спорткомплексів Закарпаття та видали повістки тренерам і відвідувачам.

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Очевидці публікували фотографії та відео зі спортзалів. На кадрах видно, як кілька чоловіків у військовій формі проводять "розмови" з чоловіками призовного віку.

Працівники ТЦК прийшли у спортзали Ужгорода: дивіться відео

Що кажуть у ТЦК

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували вручення повісток чоловікам у спортзалах. Там зазначили, що роблять це "у зв'язку з певним суспільним ажіотажем".

Працівники Закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога,

– ідеться у повідомленні.

Там також наголосили, що "у ЗСУ, у першу чергу – люди, у тому числі ваші знайомі, ваші друзі, батьки, чоловіки, сини й доньки, які чекають на заміну або поповнення".

Ухилянтів шукають у спортзалах: відео

І нагадали, що вручення повістки не означає, що призовника відразу забирають на війну.

"Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися", – додали у ТЦК.



Рейд по спортзалах Ужгорода / Фото з тг-каналів



Повістки вручають як працівникам залу, так і відвідувачам / Фото з тг-каналів

Рейди у спортзалах в інших містах

! Подібні випадки рейдів по спортзалах упродовж останніх днів стались не лише на Закарпатті, працівники ТЦК також навідались у зали Львова, Дніпра та Києва.

Сьогодні, 8 грудня у мережі з'явилося відео з людьми у військовій формі на вході до Sport Life. На ньому видно, що співробітники спортклубу відмовилися впускати ТЦК усередину.

Відомо, що у Львові працівники ТЦК навідались у кілька спортивних залів. Відповідні кадри теж поширювали у телеграм-каналах.

ТЦК навідалось у спортзал відомої мережі у Львові / Фото з тг-каналів

За словами відвідувача спортзалу, у Дніпрі працівники ТЦК зайшли до центрів – Fit4you, REGYM – в усі, які розміщені поряд.

Чи законні рейди: пояснення юриста

Юрист, молодший лейтенант запасу Володимиром Романчуком пояснив в ефірі Суспільного, чи можуть працівники територіальних центрів комплектування роздавати повістки у спортзалах, ресторанах, інших громадських закладах.

Довідка. Нормативний акт №1487 регулює перевірку стану обліку військовозобов'язаних та певних підприємств, компаній, а також державних органів. Згідно з цим документом, працівники ТЦК та СП уповноважені на проведення подібних перевірок, мають право перевіряти стан ведення військовооблікової документації на підприємствах та стан обліку військовозобов'язаних чоловіків.

Тобто, згідно з чинним законодавством, працівника ТЦК не заборонено видавати направлення на проходження військово-лікарської комісії або на оновлення та актуалізацію даних військовозобов'язаних чоловіків.

З відео, яке було доступне в мережі, видно, що працівники ТЦК діють коректно: перевіряють документи, видають виклики до ТЦК та повісток, дотримуючись чинного законодавства,

– наголосив юрист.

Водночас правознавець Ростислав Кравець розповів, що у представників ТЦК немає правових підстав затримувати і кудись доставляти цих осіб.