Повістки у спортклубах: військкомат Закарпаття заявив, що продовжить рейди
Працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) провели рейди у спортивних залах Ужгорода. Наразі вони пояснили свої дії та наголосили, що діють у рамках закону.
Що відомо
Ще 5 грудня у мережі з'явилась інформація, що військові навідалися у кілька спорткомплексів Закарпаття та видали повістки тренерам і відвідувачам.
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Очевидці публікували фотографії та відео зі спортзалів. На кадрах видно, як кілька чоловіків у військовій формі проводять "розмови" з чоловіками призовного віку.
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Що кажуть у ТЦК
У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували вручення повісток чоловікам у спортзалах. Там зазначили, що роблять це "у зв'язку з певним суспільним ажіотажем".
Працівники Закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога,
– ідеться у повідомленні.
Там також наголосили, що "у ЗСУ, у першу чергу – люди, у тому числі ваші знайомі, ваші друзі, батьки, чоловіки, сини й доньки, які чекають на заміну або поповнення".
Ухилянтів шукають у спортзалах: відео
І нагадали, що вручення повістки не означає, що призовника відразу забирають на війну.
"Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися", – додали у ТЦК.
Рейд по спортзалах Ужгорода / Фото з тг-каналів
Повістки вручають як працівникам залу, так і відвідувачам / Фото з тг-каналів
Рейди у спортзалах в інших містах
Сьогодні, 8 грудня у мережі з'явилося відео з людьми у військовій формі на вході до Sport Life. На ньому видно, що співробітники спортклубу відмовилися впускати ТЦК усередину.
Відомо, що у Львові працівники ТЦК навідались у кілька спортивних залів. Відповідні кадри теж поширювали у телеграм-каналах.
За словами відвідувача спортзалу, у Дніпрі працівники ТЦК зайшли до центрів – Fit4you, REGYM – в усі, які розміщені поряд.
Чи законні рейди: пояснення юриста
Юрист, молодший лейтенант запасу Володимиром Романчуком пояснив в ефірі Суспільного, чи можуть працівники територіальних центрів комплектування роздавати повістки у спортзалах, ресторанах, інших громадських закладах.
Довідка. Нормативний акт №1487 регулює перевірку стану обліку військовозобов'язаних та певних підприємств, компаній, а також державних органів. Згідно з цим документом, працівники ТЦК та СП уповноважені на проведення подібних перевірок, мають право перевіряти стан ведення військовооблікової документації на підприємствах та стан обліку військовозобов'язаних чоловіків.
Тобто, згідно з чинним законодавством, працівника ТЦК не заборонено видавати направлення на проходження військово-лікарської комісії або на оновлення та актуалізацію даних військовозобов'язаних чоловіків.
З відео, яке було доступне в мережі, видно, що працівники ТЦК діють коректно: перевіряють документи, видають виклики до ТЦК та повісток, дотримуючись чинного законодавства,
– наголосив юрист.
Водночас правознавець Ростислав Кравець розповів, що у представників ТЦК немає правових підстав затримувати і кудись доставляти цих осіб.