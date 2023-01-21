Чи можуть українським громадянам вручати повістки за кордоном

Наприкінці 2022 року уряд затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів. У ньому згадали й про чоловіків за кордоном.

І саме пункт постанови № 1487 щодо військового обліку за кордоном набув найбільшого резонансу. Тож 24 Канал разом з юристом адвокатського об'єднання T&T Partners Владиславом Юрчаком розбирався, чи можуть чоловікам вручати повістки за кордоном.

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Чи можуть вручити повістку за кордоном

Після прийняття постанови № 1487 за кордоном дипломатичні відомства будуть:

вести військовий облік чоловіків,

повідомляти їм про початок чергового призову громадян України на строкову службу,

"сприяти поверненню" військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації.

Взяття на військовий облік у дипломатичній установі є необхідним для чоловіків у разі вибуття за межі України на строк у понад три місяці. Однак ці норми поширюються виключно на осіб, що перебувають на консульському обліку, який є добровільним.

При цьому наразі представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавством, не мають права видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном, а також складати матеріали для притягнення осіб за порушення правил військового обліку тощо. Їхні повноваження зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні.

Тож перебування на військовому обліку в дипустанові наразі не передбачає можливості отримання повістки від співробітників такої установи.

Консульський облік чоловіків

Постановою передбачено, що військовий облік за кордоном серед українців вестимуть дипломатичні відомства. Вони мають вести списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку. Також вони будуть "сприяти поверненню" військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації.

Однак варто одразу наголосити. що наразі невідомо, як саме відбуватиметься цей процес, адже у постанові не прописали механізм такого "сприяння". Тож, за словами Владислава Юрчака, запроваджений обов'язок дипломатичних установ "сприяти поверненню військовозобов'язаних те резервістів в Україну" станом на сьогодні є лише декларативним, оскільки відсутній чіткий механізм чи конкретні повноваження.

Зокрема, відповідна норма повинна була б отримати продовження у вигляді надання дипустановам певних повноважень, так званих важелів впливу на громадян. Однак, станом на сьогодні такі відсутні. Тобто новий порядок, на мою думку, в цій частині є тільки декларативним,

– підкреслив Владислав Юрчак.

Мобілізація в Україні: останні новини

В Україні законними є побудинкові візити до військовозобов'язаних, під час яких перевіряють облікові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Також звірятимуть фактичне місце навчання, роботи та проживання. Такі візити проводять військкомати не рідше як раз на рік

Зазначимо, що повістки від ТЦК та СП можуть видати в публічних місцях. Однак є перелік способів оповіщення військовозобов'язаних, які не несуть жодної юридичної сили. Серед них виклик із ТЦК телефоном або вручення повістки через родичів.

Натомість за законом повістки можуть видавати на роботі. Обов'язки з ведення військового обліку при цьому покладаються на працівників служби персоналу та служби управління персоналом.

24 Канал окремо звернувся за коментарем до МЗС щодо того, як буде діяти цей військовий облік у дипустановах. Наразі очікуємо на відповідь.