Що робити, якщо заброньованому працівнику видали повістку

Може трапитися, що повістку вручили заброньованому працівнику. В такому випадку панікувати не варто – є алгоритм дій, як діяти.

Юрист Владислав Юрчак підкреслив, що потрібно завжди носити при собі документи, які підтверджують бронювання, варто носити при собі. У випадку вручення повістки на вулиці, їх необхідно показати. Про це пише 24 Канал.

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Що робити, якщо повістку таки вручили

Якщо ж повістку таки вручили, то з документами, які підтверджують бронювання, необхідно прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там цю повістку анулюють.

У яких випадках можуть анулювати бронювання

При цьому є випадки, коли бронювання може бути припинено. Це трапляється у випадку:

закінчення терміну дії бронювання;

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення), або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;

звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.

Нагадаємо, що згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", заброньовані військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації та під час воєнного стану.

Бронювати працівників можуть органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, а також за підприємства, установи і організації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.