Два тижні поспіль: у Києві знову фіксують забруднення повітря

З 5 до 10 липня у київському повітрі спеціалісти зафіксували перевищення домішок оксиду вуглецю, діоксиду азоту, формальдегіду, а також завислих речовин. Не змінилася ситуація й цього тижня.

Як зазначили працівники Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, за період з 5 до 10 липня на 13 постах обсерваторії відібрали 1322 проби повітря. Кожен з аналізів фіксував перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих домішок.

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Експерти підкреслили, що у порівнянні з минулим тижнем ситуація із забрудненням атмосферного повітря не змінилася.

Ситуація може погіршитися

В обсерваторії стверджують, що середньодобові показники шкідливих речовин у Києві за 5 – 10 були такими:

У 1 – 1,3 раза більше від норми зафіксували завислих речовин на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, вулицях Семена Скляренка, Каунаській, площі Перемоги;

В 1,2 – 1,9 раза перевищено норму оксиду вуглецю у повітрі на проспекті Перемоги, вулицях Семена Скляренка, Олександра Довженка, Бессарабській та Деміївській площах;

У 4,6 – 5,1 раза більше від показників норми діоксиду азоту знайшли в атмосфері на площі Перемоги, вулицях Каунаській, Інженера Бородіна, Бессарабській площі. При цьому на вулицях Семена Скляренка, Попудренка та проспекті Перемоги зафіксували відхилення від норми у 4,1 – 4,3 раза. На інших постах обсерваторії перевищення цих показників було трошки меншим – у 2,3 – 3,4 раза.

Перевищеними були й показники формальдегіду. У 3,0-3,6 раза – на площах Бессарабській, Деміївській, Перемоги, вулицях Семена Скляренка, Олександра Довженка, Попудренка, проспекті Перемоги. У інших постах домішків цієї речовини було трошки менше – у 1,4 – 2,9 раза більше від норми.

Метеорологи стверджують, що ситуація з накопиченням шкідливих домішок в атмосфері не покращуватиметься, оскільки найближчими днями у Києві прогнозують спекотну та суху погоду.