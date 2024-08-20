Мер Тернополя заявив про перевищення допустимих показників у повітрі після удару по підприємству

Росіяни вдарили по промисловому підприємству у Тернополі, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Внаслідок цього у повітрі фіксується перевищення нормативних показників.

Спершу подібного перевищення не спостерігалося, про це зазначали на брифінгу. Однак вочевидь наразі ситуація дещо змінилася.

Дивіться також Росія атакувала "Шахедами" Тернопіль, є влучання на промисловому об'єкті: усе, що відомо

У Тернополі є перевищення допустимих показників

До уваги тернополян! Щойно в ОВА повідомили про результати останніх замірів якості повітря. Станом на зараз у 7 з 10 контрольних точок виявлено перевищення нормативних показників,

– написав міський голова.

Він також звернувся до жителів Тернопільської та сусідніх громад із проханням максимально убезпечити себе та своїх рідних, варто закрити вікна та кватирки, вентиляційні ходи. "Обмежте своє перебування та, особливо, перебування дітей на свіжому повітрі. За можливості, завішайте вікна та двері вологими простирадлами. Бережіть себе!" – Йдеться у повідомленні.

Незадовго до цього генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Оксана Чайчук повідомила, що на місце виїхала група реагування на хімічну небезпеку. Повітря перевіряли на вміст продуктів згоряння, таких як СО, СО2, NO2, хлоровмісні речовини тощо.

На той момент перевищень шкідливих речовин немає, було виявлено сліди продуктів згоряння СО2, а також хлоровмісних речовин, які не перевищували допустимих концентрацій в атмосферному повітрі.