Повітряна куля з Росії літала над Польщею понад 5 годин: чому її вирішили не збивати

Повітряна куля, яка влетіла в польський повітряний простір із території Росії 20 червня, кружляла там 5 годин.

Чому кулю вирішили не збивати, розповіли в Оперативному командуванні Війська Польського у соцмережі X (колишній твітер).

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Куля, за даними польської сторони, залишила повітряний простір приблизно о 20:00 (21:00 за Києвом).

"За попередніми оцінками, російська сторона втратила контроль над одним із аеростатів безпеки об'єкта в регіоні Кенігсберга (Калінінграда)", – ідеться у повідомленні польських Збройних сил.

Чому кулю не збили

Наголошують, що об'єкт не становив загрози національній безпеці Польщі, а з огляду на "можливі негативні наслідки" його знищення Оперативне командування ухвалило рішення цього не робити.

До слова, це не перший подібний випадок з "літаючими об'єктами" – у березні на півночі Польщі поблизу селища Варкалки виявили невідомий об'єкт, схожий на метеорологічну кулю. Згодом у цьому ж районі виявили ще дві подібні кулі.