Повітряна куля впала на Хмельниччині: поліція розповіла про жертву та потерпілих

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смертельне падіння повітряної кулі на Хмельниччині. У поліції розповіли подробиці про трагедію.

Вона сталася ввечері 22 травня, близько 20.45 години. Повітряна куля впала поблизу села Кульчіївці Кам'янець- Подільського району.

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Хто перебував на борту

Поліція підтвердила, що на борту були пілот та 5 пасажирів – 2 чоловіків з Хмельницького, подружня пара з Прилук та уродженець Кам'янець-Подільського району.

Загинув 53-річний чоловік із Прилук. Його дружина, інші пасажири та 28-річний пілот з Києва отримали травми різного ступеня важкості. Їх госпіталізували.



Падіння повітряної кулі на Хмельниччині / Фото Нацполіції

За фактом падіння повітряної кулі з людьми на борту місцеві слідчі розпочали досудове розслідування за статтею про порушення правил повітряних польотів.

Раніше "Вечірній Кам'янець" писав, що повітряна куля зачепила кошиком високовольтну лінію передач. Саме це й спричинило трагедію та перекидання кошика.

Один із пасажирів впав на територію місцевого кладовища. Медики намагалися врятувати його. На жаль, він помер ще до прибуття карети "швидкої".