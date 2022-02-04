Повітряна розвідка й вуличний бій: МВС провело масштабні навчання у Прип'яті

4 лютого 2022 , 20:17
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Джерело:

МВС України

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України провели масштабні навчання у Прип'яті. Там відпрацювали дії при виникненні кризової ситуації та ведення бойових дій в місті.

Про потужні навчання у Київській області повідомило МВС України. У відомстві уточнили, що тренування пройшли 4 лютого у Прип'яті.

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МВС провело навчання у Прип'яті

На навчаннях були присутні керівництво

  • Міністерства внутрішніх справ України,
  • Національної гвардії,
  • Національної поліції,
  • Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
  • посли іноземних держав,
  • представники країн-партнерів.

Нацгвардійці, поліцейські та рятувальники відпрацювали злагодженість дій під час виконання завдань з оборони населеного пункту, тактику ведення бойових дій в урбанізованій місцевості та ліквідацію їхніх наслідків.

Глава МВС Денис Монастирський зазначив, що такі масштабні навчання на території зони відчуження ЧАЕС проводять вперше.

Навчання вкотре підтвердили злагодженість і взаємодію працівників системи МВС, зокрема специфіку роботи кожного підрозділу в найскладніших ситуаціях для подолання різного роду небезпек,
– наголосив Монастирський.

Підрозділи відомства відпрацювалися

  • ведення повітряної розвідки,
  • роботу групи снайперів,
  • ведення вуличного бою,
  • знищення противника, що відступає,
  • штурм будівлі.

На завершення учасники навчань тренувалися надавати медичну допомогу, евакуйовувати поранених та проводити зачистку населеного пункту від мінно-вибухових засобів і ліквідовувати наслідки бойових дій.

Підрозділи МВС провели навчання: Фото Міністерства внутрішніх справ

Зверніть увагу! Розвідники Військово-Морських сил взяли участь у навчаннях та тренуваннях з бойової готовності у Чорному морі. Усе відбувалося у взаємодії з підрозділами Повітряних сил.

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Автор: Наталія Пристанська