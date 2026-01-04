Україну атакують "Шахеди": у яких областях є тривога
Російська армія звечора 4 січня знову атакує Україну своїми ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це областями шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Росія озброїла "Шахед" ПЗРК: СБС перехопили безпілотник та показали його вигляд
Де зараз є тривога?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Чернігівщина – група БпЛА на Славутич. Сумщина група БпЛА повз Буринь, Путивль – західним курсом. Група БпЛА на Харківщині – курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину. Група БпЛА на півдні Полтавщини – курсом на захід. Група БпЛА на півночі Дніпропетровщини – в західному напрямку. Група БпЛА на Харківщині – курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину. Група БпЛА на Харківщині, повз Балаклію – західним курсом. БпЛА на Харківщині – курсом на Златопіль, Слобожанське, Барвінкове. Група БпЛА на Чернігівщині курсом на Ріпки. БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.
