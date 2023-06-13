Запустили дрони та ракети: по всій території Україні була повітряна тривога, працювала ППО
13 червня 2023, 02:47Читать новость на русском
Військові так званої "другої армії світу" у ніч проти 13 червня завдали чергового масованого ракетного та дронового удару по Україні. Через це по всій території країни лунали повітряні тривоги.
Сирени почали вити близько пів на 2 ночі на Півдні. Невдовзі карта повітряних тривог "червоніла" доти, поки у всіх областях України не почали попереджати про можливу ракетну або дронову атаку.
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03:44 У Київській ОВА підтвердили роботу ППО в області. Мешканців закликали залишатися в укриттях і не покидати їх доти, поки не буде відбою.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– наголошують в ОВА.