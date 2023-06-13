Запустили дрони та ракети: по всій території Україні була повітряна тривога, працювала ППО

Військові так званої "другої армії світу" у ніч проти 13 червня завдали чергового масованого ракетного та дронового удару по Україні. Через це по всій території країни лунали повітряні тривоги.

Сирени почали вити близько пів на 2 ночі на Півдні. Невдовзі карта повітряних тривог "червоніла" доти, поки у всіх областях України не почали попереджати про можливу ракетну або дронову атаку.

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Повітряна тривога: що відомо про атаку

Станом наранку на всій території України – відбій. Очікуємо офіційну та остаточну інформацію про наслідки нічної атаки росіян.За інформацією КМВА, попередньо, для нападу на Київ ворог застосував крилаті ракети Х-101/555. Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці знищені. Інформації щодо жертв чи руйнувань не надходило.Харків! Ворог здійснив атаку БпЛА "Шахед" на об'єкти цивільної інфраструктури, як повідомив мер міста. Попередньо, постраждало комунальне підприємство у Київському районі та складське приміщення у Салтівському, де сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.Монітори повідомили, що небо чисте – триває дорозвідка. На жаль, попередньо, у Кривому Розі є влучання – у житловий багатоквартирний будинок. Офіційних повідомлень щодо цього наразі не було.Сирени також запустили для мешканців Рівненської, Львівської, Закарпатської та Волинської областей. Станом на цю хвилину карта повітряних тривог "почервоніла" повністю.Сирени попереджають про загрозу з неба мешканців Івано-Франківської області, а вже через хвилину – Тернопільської.

03:44 У Київській ОВА підтвердили роботу ППО в області. Мешканців закликали залишатися в укриттях і не покидати їх доти, поки не буде відбою.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– наголошують в ОВА.

Повітряну тривогу оголосили для мешканців Чернівецької та Хмельницької областей.ЗМІ повідомили, що на Київщині пролунали вибухи.Глава Криворізької РВА Олександр Вілкул підтвердив інформацію про вибухи у Кривому Розі. Він закликав людей нічого не знімати та не викладати в мережу.ЗМІ повідомляють, що вибухи лунають у Кіровоградській області.ЗМІ повідомили про вибухи у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині.ЗМІ повідомляють, що у Харкові лунають вибухи.ЗМІ повідомляють, що в Дніпропетровській області чути звуки вибухів.Сирени почали вити у Києві та Вінницькій області. Через хвилину попереджали про загрозу з неба мешканців Черкащини, Житомирщини, Київщини та Чернігівщини.У Monitor повідомили, що на Дніпропетровщині чують вибухи. Мешканців закликають бути обережними. У той самий час сирени вили вже на Одещині.Сирени завили вже і на Харківщині, а ще через хвилину – на Полтавщині та Сумщині.БпЛА вже були на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.Попередили про загрозу з неба мешканців Кіровоградської області.Зафіксували БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині.Повітряну тривогу оголосили на Донеччині.Monitor пише, що зафіксували рух невстановлених БпЛА з Південного напрямку.Сирени вили вже на Запоріжжі, Дніпропетровщині.Monitor зазначив, що попередньо з Ту-95МС могли здійснити пуски крилатих ракет типу Х-101/Х-555. Тоді ж повітряну тривогу оголосили на Херсонщині та Миколаївщині.Зафіксували вже 9 – 10 бортів Ту-95МС у небі. Вони входили у район Каспійського моря.Моніторинговий канал Monitor повідомив, що з аеродрому "Оленья" вилетіли відразу 7 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.