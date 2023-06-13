Запустили дрони та ракети: по всій території Україні була повітряна тривога, працювала ППО

13 червня 2023, 02:47
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Військові так званої "другої армії світу" у ніч проти 13 червня завдали чергового масованого ракетного та дронового удару по Україні. Через це по всій території країни лунали повітряні тривоги.

Сирени почали вити близько пів на 2 ночі на Півдні. Невдовзі карта повітряних тривог "червоніла" доти, поки у всіх областях України не почали попереджати про можливу ракетну або дронову атаку.

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Повітряна тривога: що відомо про атаку

Станом на 04:50 ранку на всій території України – відбій. Очікуємо офіційну та остаточну інформацію про наслідки нічної атаки росіян.04:45 За інформацією КМВА, попередньо, для нападу на Київ ворог застосував крилаті ракети Х-101/555. Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці знищені. Інформації щодо жертв чи руйнувань не надходило.04:35 Харків! Ворог здійснив атаку БпЛА "Шахед" на об'єкти цивільної інфраструктури, як повідомив мер міста. Попередньо, постраждало комунальне підприємство у Київському районі та складське приміщення у Салтівському, де сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.04:20 Монітори повідомили, що небо чисте – триває дорозвідка. На жаль, попередньо, у Кривому Розі є влучання – у житловий багатоквартирний будинок. Офіційних повідомлень щодо цього наразі не було.03:52 Сирени також запустили для мешканців Рівненської, Львівської, Закарпатської та Волинської областей. Станом на цю хвилину карта повітряних тривог "почервоніла" повністю.03:47 Сирени попереджають про загрозу з неба мешканців Івано-Франківської області, а вже через хвилину – Тернопільської.

03:44 У Київській ОВА підтвердили роботу ППО в області. Мешканців закликали залишатися в укриттях і не покидати їх доти, поки не буде відбою.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– наголошують в ОВА.

03:40 Повітряну тривогу оголосили для мешканців Чернівецької та Хмельницької областей.03:39 ЗМІ повідомили, що на Київщині пролунали вибухи.03:26 Глава Криворізької РВА Олександр Вілкул підтвердив інформацію про вибухи у Кривому Розі. Він закликав людей нічого не знімати та не викладати в мережу.03:25 ЗМІ повідомляють, що вибухи лунають у Кіровоградській області.03:17 ЗМІ повідомили про вибухи у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині.03:08 ЗМІ повідомляють, що у Харкові лунають вибухи.02:56 ЗМІ повідомляють, що в Дніпропетровській області чути звуки вибухів.02:46 Сирени почали вити у Києві та Вінницькій області. Через хвилину попереджали про загрозу з неба мешканців Черкащини, Житомирщини, Київщини та Чернігівщини.02:19 У Monitor повідомили, що на Дніпропетровщині чують вибухи. Мешканців закликають бути обережними. У той самий час сирени вили вже на Одещині.02:16 Сирени завили вже і на Харківщині, а ще через хвилину – на Полтавщині та Сумщині.02:13 БпЛА вже були на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.02:11 Попередили про загрозу з неба мешканців Кіровоградської області.02:05 Зафіксували БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині.01:54 Повітряну тривогу оголосили на Донеччині.01:47 Monitor пише, що зафіксували рух невстановлених БпЛА з Південного напрямку.01:42 Сирени вили вже на Запоріжжі, Дніпропетровщині.01:35 Monitor зазначив, що попередньо з Ту-95МС могли здійснити пуски крилатих ракет типу Х-101/Х-555. Тоді ж повітряну тривогу оголосили на Херсонщині та Миколаївщині.00:00 Зафіксували вже 9 – 10 бортів Ту-95МС у небі. Вони входили у район Каспійського моря.22:21 Моніторинговий канал Monitor повідомив, що з аеродрому "Оленья" вилетіли відразу 7 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. 
Автор: Назарій Лазур