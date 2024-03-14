Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: де зараз оголошено тривогу

У ніч проти 14 березня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголосили повітряну тривогу.

Ворон не полишає спроб тероризувати Україну дронами-камікадзе. У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Які області атакує ворог – передає 24 Канал.

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