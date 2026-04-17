24 Канал Новини України У низці областей України – тривога: у повітрі фіксують "Шахеди", була загроза від МіГ-31К
17 квітня, 19:41
Оновлено - 20:13, 17 квітня

Владислав Кравцов

Росія з вечора 17 квітня знову атакує Україну своїми ударними безпілотниками типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Згодом "червоною" стала вся Україна через зліт ворожого МіГ-31К. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала сирена – негайно прямуйте до укриття. 

Де лунає повітряна тривога?

20:09, 17 квітня

Відбій небезпеки по МіГ-31К.

19:57, 17 квітня

Чим небезпечний МіГ-31К?

Літак МіГ-31К є небезпечний тим, що він потенційно може нести гіперзвукову ракету типу "Кинджал", яка оминає українську протиповітряну оборону. Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ, які можуть мати на собі крилаті ракети.

У телеграм-каналі Monitor пояснили, що зльоти бортів МіГ-31К можуть здійснюватись, у тому числі й для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.


Що відомо про ракету "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зрештою експерти зазначили, що Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти перебувають на відстані декількох областей Росії від держкордону України.

19:53, 17 квітня

Увага! Ракетна небезпека по всій території України Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка!

19:23, 17 квітня

Харківщина: БпЛА – у напрямку Змієва.

18:37, 17 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку півдня Одещини.

18:07, 17 квітня

Нові групи БпЛА – на півночі Чернігівщини.