"Шахеди" атакують Україну: де оголошено повітряну тривогу

Ввечері 22 березня російська армія знову розпочала терор цивільного населення. На Україну спрямували дрони-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги прямувати в укриття.

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Де зараз оголошено тривогу