Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахеди" атакують Україну: де оголошено повітряну тривогу
22 березня, 19:06
5

"Шахеди" атакують Україну: де оголошено повітряну тривогу

Дмитро Усик

Ввечері 22 березня російська армія знову розпочала терор цивільного населення. На Україну спрямували дрони-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги прямувати в укриття.

Дивіться також Як Росія поширює фейки через штучний інтелект і для чого створила мережу Pravda

Де зараз оголошено тривогу

19:42, 22 березня

Полтавська, Кіровоградська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

19:39, 22 березня

Увага! м.Чернігів! У вашому напрямку ворожі БпЛА з північного сходу!

19:32, 22 березня

Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

19:21, 22 березня

Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу!

19:17, 22 березня

Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

19:02, 22 березня

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курс – південно-західний;
  • БпЛА на півночі Запорізької області, курс – північно-західний.
18:55, 22 березня

Дніпропетровська та Запорізька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

18:45, 22 березня

Чернігівська та Сумська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

17:46, 22 березня

Харківська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!