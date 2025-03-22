"Шахеди" атакують Україну: де оголошено повітряну тривогу
Ввечері 22 березня російська армія знову розпочала терор цивільного населення. На Україну спрямували дрони-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги прямувати в укриття.
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Де зараз оголошено тривогу
Полтавська, Кіровоградська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Увага! м.Чернігів! У вашому напрямку ворожі БпЛА з північного сходу! Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу! Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА: Дніпропетровська та Запорізька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Чернігівська та Сумська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Харківська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!
Полтавська, Кіровоградська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Увага! м.Чернігів! У вашому напрямку ворожі БпЛА з північного сходу!
Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу!
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Дніпропетровська та Запорізька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Чернігівська та Сумська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Харківська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!