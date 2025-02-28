Росія знову атакує Україну "Шахедами": у яких областях оголошено тривогу

Російська армія ввечері 28 лютого запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.

Загроза спочатку була на півдні та на сході нашої країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу

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