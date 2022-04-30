У багатьох областях повітряна тривога: негайно йдіть в укриття

В багатьох областях України лунають сигнали повітряної тривоги. Якщо ви чуєте сирену, негайно йдіть до безпечного місця.

Станом на 18:15 повітряна тривога в усіх західних і більшості південних регіонів. Побачити актуальну карту тривог можна за цим посиланням.

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В яких областях пролунали сирени:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Івано-Франківська;

Закарпатська;

Чернівецька;

Житомирська;

Хмельницька;

Одеська;

Миколаївська;

Кіровоградська;

Черкаська;

Вінницька;

Харківська;

Луганська.

Першими в укриття почали прямувати жителі Миколаївщини. В них тривога почалася об 18:04. Останнім регіоном, до якого дійшла ця хвиля тривог, стала Чернівецька область о 18:15.



Карта тривог станом на 18:15 / Скриншот

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Сигнал повітряної тривоги не можна ігнорувати в жодному випадку. Наша протиповітряна оборона збиває значну кількість ворожих цілей у небі. Проте завжди залишається ризик, що якась ракета чи її уламки приземляться на населені пункти. Ніколи не можна визначити наперед, куди вдарить Росія.