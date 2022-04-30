У багатьох областях повітряна тривога: негайно йдіть в укриття

30 квітня 2022 , 18:13
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В багатьох областях України лунають сигнали повітряної тривоги. Якщо ви чуєте сирену, негайно йдіть до безпечного місця.

Станом на 18:15 повітряна тривога в усіх західних і більшості південних регіонів. Побачити актуальну карту тривог можна за цим посиланням. 

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В яких областях пролунали сирени: 

  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Івано-Франківська;
  • Закарпатська;
  • Чернівецька;
  • Житомирська;
  • Хмельницька;
  • Одеська;
  • Миколаївська;
  • Кіровоградська;
  • Черкаська;
  • Вінницька;
  • Харківська;
  • Луганська.

Першими в укриття почали прямувати жителі Миколаївщини. В них тривога почалася об 18:04. Останнім регіоном, до якого дійшла ця хвиля тривог, стала Чернівецька область о 18:15.  


Карта тривог станом на 18:15 / Скриншот 

Важливо! Сигнал повітряної тривоги не можна ігнорувати в жодному випадку. Наша протиповітряна оборона збиває значну кількість ворожих цілей у небі. Проте завжди залишається ризик, що якась ракета чи її уламки приземляться на населені пункти. Ніколи не можна визначити наперед, куди вдарить Росія.

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Автор: Олександр Марчак