У багатьох областях повітряна тривога: негайно йдіть в укриття
30 квітня 2022 , 18:13Читать новость на русском
В багатьох областях України лунають сигнали повітряної тривоги. Якщо ви чуєте сирену, негайно йдіть до безпечного місця.
Станом на 18:15 повітряна тривога в усіх західних і більшості південних регіонів. Побачити актуальну карту тривог можна за цим посиланням.
Зауважте Обстріл евакуаційних автобусів і ймовірні провокації на Луганщині: основне за 66 день війни
В яких областях пролунали сирени:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Івано-Франківська;
- Закарпатська;
- Чернівецька;
- Житомирська;
- Хмельницька;
- Одеська;
- Миколаївська;
- Кіровоградська;
- Черкаська;
- Вінницька;
- Харківська;
- Луганська.
Першими в укриття почали прямувати жителі Миколаївщини. В них тривога почалася об 18:04. Останнім регіоном, до якого дійшла ця хвиля тривог, стала Чернівецька область о 18:15.
Карта тривог станом на 18:15 / Скриншот
До теми – коли Україна зможе повноцінно "гнати" росіян: дивіться відео