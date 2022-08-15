Вибухи чутно у Харкові: мер застеріг про артилерійський обстріл

Станом на 23:00 15 серпня майже по всій території України була оголошена повітряна тривога. Одразу після сигналів у деяких областях було чутно вибухи.

Зокрема, про звуки вибухів повідомили жителі Харкова. При цьому це вже вдруге за вечір, повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Вибухи чутно у Харкові

росіяни не припиняють обстрілювати Харків. Близько 22:30 в області оголосили повітряну тривогу, а вже о 22:35 – чули вибухи. Тривога тривала пів години, о 22:56 оголосили відбій. Втім, вже о 23:02 місто знову почуло сигнали сирен, і одразу повторні вибухи.

Терехов наголосив, що цього разу удар по Харкову артилерійський. Також він підкреслив, що противник здійснив на місто щонайменше дві атаки за останні пів години.

Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін,

– написав він.

Міський голова настійливо попрохав людей перебувати в укриттях й дотримуватися правил двох стін, доки не оголосять відбій тривоги.