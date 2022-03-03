Повітряна тривога у Харкові та Дніпрі – усім в укриття

У Харкові та Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Усіх мешканців міста закликали негайно пройти в бомбосховище.

Тривогу у Харкові оголосили приблизно о 18:47, а у Дніпрі о 18:50.

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Допоки не буде офіційного повідомлення про відбій тривоги залишати укриття не можна.

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