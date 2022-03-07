Повітряна тривога на Івано-Франківщині, Тернопільщині, Волині та в Рівному: прямуйте в укриття

Лунає сигнал повітряної тривоги на Івано-Франківщині, Волині, Тернопільщині та в Рівному. Всіх жителів цих регіонів і міста просять негайно прямувати в укриття.

Про небезпеку в більшості регіонів повідомили приблизно об 16:55. А ось на Тернопільщині сирени загуділи на 10 хвилин пізніше. Сигналом повітряної тривоги не можна нехтувати, бо це може вартувати життя.

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Ціль ворога неможливо передбачити

Сирени повітряної тривоги завжди означають, що є загроза. Це відбувається, коли окупанти запустили ракети в напрямку того чи іншого регіону.

Точну ціль ніколи неможливо передбачити наперед. Тому це можуть бути навіть житлові квартали міст.

Що робити, коли повітряна тривога / Зображення Центру стратегічних комунікацій

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