КМВА тимчасово не сповіщатиме про повітряну тривогу: що сталося та де дізнаватися про загрозу
Джерело:КМВА
Мешканців і гостей Києва тимчасово не повідомлятимуть про початок і відбій повітряної тривоги. Людей просять поставитися з розумінням і пропонують альтернативне джерело інформації.
Відповідне повідомлення з'явилося у телеграмі Київської міської військової адміністрації. Власне, у відомстві зазначили, що тимчасово інформації про повітряну тривогу надавати не будуть.
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Чому не буде сповіщень
Як зазначають у КМВА, причиною цього стали "проблеми з "екстреними оповіщеннями". Мешканців і гостей міста попрохали з розумінням поставитися до ситуації.Увага! У КМВА закликали стежити за повідомленнями про повітряну тривогу у застосунку "Київ Цифровий". За цими посиланнями ви зможете завантажити його на Android та iOS.
Як на це відреагували мешканці Києва
Оскільки існують проблеми з "екстреними оповіщеннями", то людям під час останньої повітряної тривоги приходили альтернативні. Зокрема такого штибу, який використовували, коли тестували ДСНС восени 2022 року. І це декого добряче налякало.
На це іронічно відреагував військовий Микола Кущ. Він уявив собі ситуацію, коли стоїть у душі.
Стою собі в душі, чую цей звук, ну, думаю, це одне з двох: або телефон нахапався води, або підірвали ЗАЕС,
– пише він.
У твітері також активно відреагували на оповіщення від ДСНС.
"Обидва сповіщення прийшли справді набагато пізніше... Влада України і "Київ Цифровий" були швидшими", – написав один з користувачів.
Інша жартома зауважила, що ДСНС "вирішила сьогодні відсвяткувати мій переїзд до Києва". Вона додала, що дуже вдячна за це, але "більше не треба".
"Київ ніжний і зворушливий. Ефектно завершує день таксист, в якого верещить сповіщення в стилі ядерка:"Я підключений до СБУ, а професії таксист як такої немає", – пишуть у твітері.
Інша дописувачка теж розповіла про сповіщення ДСНС. Вона зауважила, що їй нічого не прийшло.
Але я так звикла до інфаркту дупи від "Київ Цифровий", що може б і не помітила. Ні, нічого проти не маю, дякую – я навіть п'яна тоді повзу на коридор. Хай краще так, ніж нічого...,
– додала вона.
"За вікном покричала сирена, потім покричав "Київ Цифровий", а потім ще ДСНС. Не кричіть на мене", – попросила інша користувачка.
Ми ж вас закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена або надійде сповіщення від того ж "Києва Цифрового", – негайно вирушайте до укриття та залишайтеся там доти, поки не буде відбою. Це може врятувати вам життя.