КМВА тимчасово не сповіщатиме про повітряну тривогу: що сталося та де дізнаватися про загрозу

Мешканців і гостей Києва тимчасово не повідомлятимуть про початок і відбій повітряної тривоги. Людей просять поставитися з розумінням і пропонують альтернативне джерело інформації.

Відповідне повідомлення з'явилося у телеграмі Київської міської військової адміністрації. Власне, у відомстві зазначили, що тимчасово інформації про повітряну тривогу надавати не будуть.

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Чому не буде сповіщень

Як зазначають у КМВА, причиною цього стали "проблеми з "екстреними оповіщеннями". Мешканців і гостей міста попрохали з розумінням поставитися до ситуації.

Як на це відреагували мешканці Києва

У КМВА закликали стежити за повідомленнями про повітряну тривогу у застосунку "Київ Цифровий". За цими посиланнями ви зможете завантажити його на Android та iOS.

Оскільки існують проблеми з "екстреними оповіщеннями", то людям під час останньої повітряної тривоги приходили альтернативні. Зокрема такого штибу, який використовували, коли тестували ДСНС восени 2022 року. І це декого добряче налякало.

На це іронічно відреагував військовий Микола Кущ. Він уявив собі ситуацію, коли стоїть у душі.

Стою собі в душі, чую цей звук, ну, думаю, це одне з двох: або телефон нахапався води, або підірвали ЗАЕС,

– пише він.

У твітері також активно відреагували на оповіщення від ДСНС.

"Обидва сповіщення прийшли справді набагато пізніше... Влада України і "Київ Цифровий" були швидшими", – написав один з користувачів.

Інша жартома зауважила, що ДСНС "вирішила сьогодні відсвяткувати мій переїзд до Києва". Вона додала, що дуже вдячна за це, але "більше не треба".

"Київ ніжний і зворушливий. Ефектно завершує день таксист, в якого верещить сповіщення в стилі ядерка:"Я підключений до СБУ, а професії таксист як такої немає", – пишуть у твітері.

Інша дописувачка теж розповіла про сповіщення ДСНС. Вона зауважила, що їй нічого не прийшло.

Але я так звикла до інфаркту дупи від "Київ Цифровий", що може б і не помітила. Ні, нічого проти не маю, дякую – я навіть п'яна тоді повзу на коридор. Хай краще так, ніж нічого...,

– додала вона.

"За вікном покричала сирена, потім покричав "Київ Цифровий", а потім ще ДСНС. Не кричіть на мене", – попросила інша користувачка.

Ми ж вас закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена або надійде сповіщення від того ж "Києва Цифрового", – негайно вирушайте до укриття та залишайтеся там доти, поки не буде відбою. Це може врятувати вам життя.