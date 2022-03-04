Повітряна тривога у Києві та області – негайно в укриття
4 березня 2022 , 07:55Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал КМДА
Зранку 4 березня у Києві та області знову лунають попереджувальні сирени. Повітряну тривогу там олосили о 7:52.
Будь ласка, зберігайте спокій. Візьміть із собою найнеобхідніші речі та швидко прямуйте до найближчого укриття. Допоможіть рідним та сусідам.
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Не покидайте укриття, поки не почуєте сигнал про відбій повітряної тривоги. Про це обов'язково повідомлятимуть на офіційних ресурах.
Як раніше повідомили у Генштабі ЗСУ, основні зусилля російських загарбників зараз зосереджені на оточенні Києва. Втім, ворог вже вичерпав частину резервів.
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