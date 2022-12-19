У Києві та низці областей лунала тривога через загрозу "Шахідів"
Джерело:Карта повітряних тривог
Уночі 19 грудня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Усе через загрозу атаки іранськими дронами-камікадзе, які активно застосовує Росія.
Повідомляли також про вибухи в районі Білої Церкви та інших районів Київщини. За інформацією обласної військової адміністрації, повідомляє 24 канал, працювала ППО.
До речі Росіяни атакують дронами: на Вінниччині чули звуки вибухів, могла спрацювати ППО
Де оголошували тривогу
- Київ та Київська область,
- Миколаївська область,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська,
- Вінницька,
- Черкаська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Донецька,
- Луганська область та АР Крим.
У більшості регіонів після 3 ночі оголосили про відбій. Та ситуація у центральних областях, зокрема на Київщині, станом на 03:30 залишалася напруженою.
Рух дронів
У телеграм-каналах ще перед північчю з'явилась інформація про запуск іранських "Шахідів". Близько 23:10 про загрозу дронів попереджав глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголошував, що було збиття ворожого безпілотника в області. Згодом стало відомо про рух дронів уздовж Дніпра у бік столиці.
До речі, ввечері 18 грудня вибухи чули у Вінницькій області. У мережі писали, що бачили щонайменше 1 дрон в регіоні. Наразі офіційних повідомлень не було.
Розвідка попереджала, що Росія отримала нову партію "Шахідів" від Ірану. Тому й відновились атаки дронами. Хоча зазначають, що нова партія Shahed-136 явно менша, ніж попередні. Зокрема, про це свідчить факт, що під час масованої атаки 16 грудня дрони не використовували.