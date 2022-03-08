Повітряна тривога у Києві, Житомирі та Вінниці: негайно йдіть в укриття

У Києві, Житомирі та Вінниці лунають сирени повітряної тривоги. Всіх містян просять прямувати до найближчих укриттів.

Про ймовірну небезпеку у Вінниці повідомили о 15:35. А вже через 2 хвилини загуділи сирени й у столиці. Останньою ж оголосили тривогу в Житомирі – об 15:39.

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Чому не можна цим нехтувати

Сирени повітряної тривоги означають, що є загроза. Їх вимикають, коли окупанти запустили ракети в напрямку того чи іншого регіону. Також у випадку наближення авіації окупантів.

Точну ціль противника практично неможливо передбачити наперед. Тому це можуть бути навіть житлові квартали міст. Якщо лунає тривога, подбайте про безпеку своїх рідних.



Що робити, коли повітряна тривога / Зображення Центру стратегічних комунікацій

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