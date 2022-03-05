Повітряна тривога у Києві: всі в укриття
5 березня 2022 , 06:57Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА
У Києві оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно перейти в укриття.
Відповідну інформацію вони оприлюднили о 6:55 5 березня. Цю тривогу оголосили на 10 день війни, яку Росія почала проти України.
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Сирени у Києві
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!
– повідомили в КМДА.
Всіх людей закликали терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
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