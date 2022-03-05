Повітряна тривога у Києві: всі в укриття

5 березня 2022 , 06:57
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Джерело:

телеграм КМДА

У Києві оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно перейти в укриття.

Відповідну інформацію вони оприлюднили о 6:55 5 березня. Цю тривогу оголосили на 10 день війни, яку Росія почала проти України. 

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Сирени у Києві

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!
– повідомили в КМДА. 

Всіх людей закликали терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.


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Автор: Діана Квасневська