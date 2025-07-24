У Київській області тепер буде диференційований сигнал про тривогу: що це означає

У Київській області змінили підхід до оголошення повітряної тривоги. Сигнал лунатиме в окремих громадах для попередження про небезпеку.

Нововведення діє з четверга, 24 липня. Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

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Як працює диференційований сигнал повітряної тривоги в Київській області?

У Київській області в ніч проти 24 липня протестували нову систему оповіщення про загрозу російських атак. Так повітряна тривога вмикалася не на всій території регіону, а лише в тих районах, де існувала реальна загроза.

Система фіксує вектор руху повітряних цілей та подає сигнал туди, де безпосередньо є загрозою, а не по всій Київщині. Микола Калашник повідомив, що такий метод оповіщення здійснили спільно з Повітряними Силами та ДСНС і все відпрацювало надійно й без збоїв.

Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер, що стосується війна,

– зазначив глава ОВА.

В області загалом триває модернізація всієї системи оповіщення. Для цього встановлюється сучасне обладнання; цифрові канали зв’язку. Наявне також резервне живлення, що забезпечує автономну роботу навіть під час відсутності електроенергії.



Обласна військова адміністрація прагне, щоб кожна громада Київщини була вчасно попереджена й захищена від російських обстрілів.

Нагадаємо, раніше подібну систему успішно запровадили в Харківській області. Тоді основною причиною впровадження такої системи в регіоні та в перспективі по Україні називали точніше визначення загрози та зменшення кількості необґрунтованих зупинок роботи підприємств.