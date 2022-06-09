Повітряна тривога лунає у багатьох областях України: у Харкові чули вибухи

В Україні пролунала повітряна тривога у низці областей, а у Харкові вже чули вибухи. Негайно вирушайте до укриття та залишайтесь там доти, поки не буде сигналу про відбій.

Близько 13:15 у багатьох областях України оголосили про повітряну тривогу. Не ігноруйте сигнали та негайно перебирайтесь до укриття, щоб вберегти собі життя. Близько 13:40 у деяких областях почались відбої, але через 10 хвилин сирени у них пролунали знову.

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В яких областях лунають повітряні тривоги

Луганська

Донецька

Харківська

Запорізька

Дніпропетровська

Полтавська

Сумська

Чернігівська

Кіровоградська

Черкаська

Житомирська

Вінницька

місто Київ

Нагадуємо, що ризик ракетних ударів надзвичайно високий. Тож залишайтесь в укритті доти, поки не пролунає сигнал про відбій. Цей простий крок може вберегти вам життя!

Зазначимо, що повітряна тривога у Луганській області триває ще з 4 квітня. На цей крок пішли не просто так, адже зараз там ведуться активні бойові дії. Тож мирне населення постійно перебуває під загрозою ворожої атаки.

Що ж стосується Херсонської області, то вона наразі перебуває під ворожою окупацією. Саме тому там і не вмикають сигнали про повітряну тривогу. Але це, на жаль, не означає, що там спокійно і безпечно.

У Харкові містяни повідомляють вибухи

Під час повітряної тривоги надійшла інформація з Харкова. Суспільне передає, що містяни чули вибухи у районах Олексіївки, а також Павлового Поля.

Якщо ви стали свідком влучання ворожої ракети – не фіксуйте на фото та відео наслідки. Якщо вже й зробили це, то ні в якому разі не публікуйте в мережі. Не ставайте мимоволі помічником ворога. Пам'ятайте, що такі дописи можуть стати у пригоді для корегування вогню!

До слова, це не перша масова повітряна тривога упродовж цієї доби. Близько 01:00 сирени лунали у західних, а також центральних областях.

Уночі ракетного удару зазнав Новоград-Волинський

У ніч проти 9 червня російські загарбники влучили ракетою у Новоград-Волинський, що на Житомирщині. Під атаку окупантів потрапила багатоповерхівка. Наразі відсутня інформація про жертв, а також постраждалих внаслідок удару.

Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко зауважив, що ракетного удару завдали з Білорусі. Випустити ворожий снаряд могли з літака.

Ракетні удари по Харкову – куди влучили російські загарбники упродовж доби: дивіться відео