Повітряна тривога лунає в усіх областях України: у Білорусі злетіла російська авіація

Повітряну тривогу вдень 1 грудня оголосили на всій території України. Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Людей закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Станом на 14:38 про загрозу сповіщають жителів усіх областей України.