Повітряна тривога лунає в усіх областях України: у Білорусі злетіла російська авіація
1 грудня 2022 , 14:23Читать новость на русском
Повітряну тривогу вдень 1 грудня оголосили на всій території України. Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
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Людей закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Станом на 14:38 про загрозу сповіщають жителів усіх областей України.