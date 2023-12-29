В Україні оголошували тривогу: у Львові та Харкові є влучання

Під ранок 29 грудня повітряна тривога почала поширюватися по Україні. Причиною стали пуски ракет зі стратегічної авіації ворога. Є прильоти та вибухи в різних міста. Зокрема, було гучно у Львові та Харкові.

Про загрозу пусків Повітряні сили попередили ще о 03:30. Тоді фіксували виліт літаків Ту-95МС, які є носіями ракет Х-101. Також монітори мовили про зліт Ту-22М3, які запускають Х-22. 24 Канал оперативно стежить за ситуацією.

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05:36 Повітряні сили оголосили відбій ракетної та "Шахедної" небезпеки в усіх областях окрім Харківської.

05:34 На Заході почали оголошувати відбої. Зокрема, сирени пролунали у Львові.

05:12 У Харкові пролунали 6 вибухів від С-300. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під масованим ракетним обстрілом. 05:11 У Львові є влучання БпЛА, це підтвердили в ОВА. 04:58 Повітряні сили повідомили про загрозу пуску крилатих ракет. Напрямок руху – Полтавщина. 04:53 В Києві та області оголосили тривогу. 04:30 У Львові прогримів вибух. У Львівській ОВА повідомили, що працює протиповітряна оборона. Людей закликали перейти в укриття і не знімати роботу ППО. 02:50 Повітряні сили повідомили про виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область).