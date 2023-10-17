Україною ширяться відбої повітряної тривоги: була загроза застосування балістики

У деяких областях України лунала повітряна тривога. Причиною була загроза застосування росіянами балістичних ракет по території країни.

Повітряні Сили повідомляли про потенційний ризик в областях, де оголошена тривога. Закликаємо не ігнорувати сирену та дістатися до найближчого укриття.

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Росіяни можуть застосувати балістику

Близько 16:14 повітряна тривога почала ширитися територією нашої країни. "Почервоніла" переважна частина України. Повітряні Сили України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де лунають сирени.

О 17:23 оголосили відбій повітряної тривоги у більшості областей. У Донецькій та Запорізькій областях загроза залишилася через активність ворожої тактичної авіації.

Балістичні ракети летять по балістичній траєкторії, саме тому протиповітряна оборона має мало часу для виявлення такого типу озброєння. Балістику збивати важче, аніж крилаті ракети, адже при падінні вона рухається практично вертикально і з великою швидкістю,

Варто зазначити, що на Київщині повітряна тривога через ракетну небезпеку востаннє лунала понад два тижні тому – 2 жовтня. А масштабних пусків далекобійних ракет по території України не було з 21 вересня.

Раніше така велика перерва між атаками була навесні 2023 року – з 9 березня по 28 квітня, тобто 51 день.

У чому причина т иші

У Повітряних Силах заявляють, що, ймовірно, Росія вирішила взяти паузу, щоб накопичити певну кількість ракет. Окупанти не можуть безперервно запускати їх, адже це призведе до спустошення їхнього стратегічного недоторканного запасу. Однак звідти росіяни вже брали ракети.

Водночас росіяни не можуть використовувати для атак лише "Шахеди", адже Україна отримує все більше засобів боротьби проти дронів. Саме тому окупанти вдаватимуться до старої тактики комбінованих атак – безпілотники разом з далекобійними ракетами різного базування. Таким чином ворог тероризував українців минулої зими, під час обстрілів енергетичної структури.