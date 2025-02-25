"Шахеди" атакують Україну: у яких областях оголошена тривога

Росія не припиняє щоденного терору українських. Увечері 25 лютого ворог знову направив на Україну дрони-камікадзе.

У низці областей оголошено повітряну тривогу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати в укриття.

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Де зараз лунає тривога