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24 Канал Новини України "Шахеди" атакують Україну: у яких областях оголошена тривога
25 лютого, 20:27
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"Шахеди" атакують Україну: у яких областях оголошена тривога

Дмитро Усик

Росія не припиняє щоденного терору українських. Увечері 25 лютого ворог знову направив на Україну дрони-камікадзе.

У низці областей оголошено повітряну тривогу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати в укриття.

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Де зараз лунає тривога 

21:29, 25 лютого

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київської та Полтавської областей.
  • БпЛА зі Кіровоградщини, курс західний/північно-західний;
  • БпЛА з Харківщини прямують на Полтавщину та Дніпропетровщину;
20:49, 25 лютого

Стосовно руху ворожих БпЛА:

  • БпЛА в центральній частині Сумщини у напрямку Чернігівської області;
  • БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Полтавщини;
  • БпЛА з Запорізької та Дніпропетровської областей, курс північно-західний.
  • Бпла з Миколаївщині курсом на північ.
20:30, 25 лютого

Де зараз тривога: дивіться карту

20:16, 25 лютого

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
БпЛА на півночі Херсонщини, курс – північно-західний;
БпЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;

20:11, 25 лютого

"Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на північно-західний напрямок.

20:03, 25 лютого

Херсон – ворожий ударний БпЛА над містом. Перебувайте в укриттях!

19:49, 25 лютого

Швидкісна ціль в напрямку Чернігівської області.

19:45, 25 лютого

Швидкісна ціль на Сумщині південно-західним курсом.

19:32, 25 лютого

Миколаївська та Херсонська області – загроза застосування ударних БпЛА!

19:16, 25 лютого

Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА!

19:09, 25 лютого

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!