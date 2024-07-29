Росіяни запустили "Шахеди": де існує загроза
Близько опівночі 29 липня російська армія знову розпочала терор дронами-камікадзе типу "Шахед". Для низки областей оголосили повітряну тривогу.
Де існує загроза повітряного удару та лунають сирени, передає 24 Канал.
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"Шахеди" в Україні
Рух ударних БпЛА: У Кіровоградській області оголошено ракетну небезпеку. Водночас загрозу ударних БпЛА фіксують у Миколаївській області. Декілька нових груп БпЛА на Херсонщині з Каховського району на Бериславський. Курс – Північно-Західний. Оборонці неба зазначають, що декілька груп БпЛА на півночі Херсонської області рухаються у напрямку Кривого Рогу. Повітряні сили повідомили про загрозу ударів "Шахедами" у Херсонській області.
Де зараз тривога
Рух ударних БпЛА:
У Кіровоградській області оголошено ракетну небезпеку. Водночас загрозу ударних БпЛА фіксують у Миколаївській області.
Декілька нових груп БпЛА на Херсонщині з Каховського району на Бериславський. Курс – Північно-Західний.
Оборонці неба зазначають, що декілька груп БпЛА на півночі Херсонської області рухаються у напрямку Кривого Рогу.
Повітряні сили повідомили про загрозу ударів "Шахедами" у Херсонській області.