Росіяни запустили "Шахеди": де існує загроза

29 липня 2024, 00:30
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Близько опівночі 29 липня російська армія знову розпочала терор дронами-камікадзе типу "Шахед". Для низки областей оголосили повітряну тривогу.

Де існує загроза повітряного удару та лунають сирени, передає 24 Канал.

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"Шахеди" в Україні

01:04, 29 липня

Де зараз тривога

01:04, 29 липня

Рух ударних БпЛА:

  •  БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс північно-західний.
  • Декілька груп БпЛА з Херсонської області залетіли на Дніпропетровщину з півдня, курс на Кривий Ріг.
00:46, 29 липня

У Кіровоградській області оголошено ракетну небезпеку. Водночас загрозу  ударних БпЛА фіксують у Миколаївській області.

00:31, 29 липня

Декілька нових груп БпЛА на Херсонщині з Каховського району на Бериславський. Курс – Північно-Західний.

00:12, 29 липня

Де зараз тривога

У Дніпропетровській області загроза ударних БпЛА. Курс Північно-Західний.

00:09, 29 липня

Оборонці неба зазначають, що декілька груп БпЛА на півночі Херсонської області рухаються у напрямку Кривого Рогу.

00:06, 29 липня

Повітряні сили повідомили про загрозу ударів "Шахедами" у Херсонській області.

Автор: Дмитро Усик