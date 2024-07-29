Росіяни запустили "Шахеди": де існує загроза

Близько опівночі 29 липня російська армія знову розпочала терор дронами-камікадзе типу "Шахед". Для низки областей оголосили повітряну тривогу.

Де існує загроза повітряного удару та лунають сирени, передає 24 Канал.

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"Шахеди" в Україні