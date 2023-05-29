По всій Україні оголосили повітряну тривогу: ворог атакував ракетами й "Шахедами"

Вночі 29 травня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Виникла загроза, що Росія знову атакує мирних українців з повітря.

Вночі у столиці та багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу. Є загроза обстрілу "Шахедами" та ракетами.

Про події минулої ночі 59 дронів та вибухи в Києві та Житомирі: все про наймасштабнішу атаку "Шахедами"

У ніч на 29 травня росіяни атакували Україну

Відбій у західних областях України та на Херсонщині. Одеська область – остання "червона" (без урахування Луганщини та Криму, які поки що окуповані ворогом).У КМВА підрахували, що це вже 15 повітряна атака з початку травня: "Цієї ночі знов були дрони, а також і крилаті ракети. Силами ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!"Тим часом відбій оголосили всюди, крім Заходу України, Одеської та Херсонської областей.В Україні почалися відбої – примітно, що саме зі столиці. Ось як підсумував ніч мер Києві Віталій Кличко: "Складна ніч, але, завдяки професійності наших захисників, унаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих".У Святошинському районі, попередньо, зафіксовано падіння уламків – без постраждалих і серйозних руйнувань, зазначили у КМВА. Кличко додав: "У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідовують пожежу. У Подільському районі внаслідок падіння уламків пошкоджений дах одноповерхового приватного будинку. Пожежі та постраждалих немає"."На Львівщині працює ППО. Не публікуйте жодної інформації. Залишайтесь в укриттях!" – ОВА.Про вибух у Подільському районі столиці повідомив мер Кличко: "Екстрені служби виїхали на місце. Попередньо, внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок". За його ж словами, ще є виклик з повідомленням про вибух у Святошинському районі.У КМВА додали, що у Голосіївському районі впали уламки в одному з дворів: "Є потерпілі. Екстерні служби на місці. Інформація уточнюється".У Хмельницькій ОВА підтвердили попередню інформацію з місцевих пабліків: "В області пролунали звуки вибухів. Не знімайте роботу сил ППО та до завершення тривоги залишайтеся в укриттях!""Вибух в Голосіївському районі столиці. Всі служби прямують на місце. Подробиці — згодом. Будьте в укриттях!" – Кличко. Мер столиці також додав, що чутно й інші вибухи, є й збиття.Багато повідомлень про вибухи з різних областей – це природно, адже українська ППО зараз активно працює. Зберігаємо спокій, перебуваємо у безпечних місцях та віримо в ЗСУ!Львівська область і Закарпаття – тривога. Монітори пишуть – є ракети у повітряному просторі України, як авіаційні, так і, ймовірно, морського базування ("Калібри").Тривогу оголосили на Волині, в Тернопільській та Івано-Франківській областях. Львівська область та Закарпаття на цю хвилину ще "тримаються".Спікер Одеської ОВА повідомив: "Одеса. Бойова робота ППО триває. Віримо та підтримуємо ЗСУ!"Спікер ОК "Південь" опублікував повідомлення для українців: "Ворог атакує з повітря.Нагадуємо, що всім необхідно бути в укриттях, не знімати й не викладати в мережу роботу ППО. Навіть наслідки бойової роботи в повітрі можуть завдавати шкоди уламками на землі".У Вінницькій ОВА повідомили: "Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтеся в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють". Також в Одесі чули вибух.У Хмельницькій, Рівненській та Чернівецькій областях також оголосили тривогу.Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області.Тривогу оголосили в Одеській та Запорізькій області.Повітряну тривогу оголосили в Дніпропетровській та Харківській областях.Моніторингові канали повідомили, що БпЛА рухаються з Півночі на Захід. Також рух БпЛА зафіксовано на Півдні країни.У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в області на підступах до Києва працює ППО. Людей закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. В ОВА підтвердили, що тривога оголошена через БпЛА.Повітряну тривогу оголосили у Житомирській області.У деяких областях працює ППО. Українців закликають не фіксувати роботу протиповітряної оборони, а також не знімати та не публікувати можливі "прильоти".За даними моніторингових груп, окупанти здійснили другий пуск ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку.У Київській та Чернігівській областях зафіксували ворожі групи БпЛА типу "Шахед".Канал "Monitor" повідомив, що попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку. Проте ця інформація потребує підтвердження.Моніторингові групи повідомили, що у Київській області зафіксували перші БпЛА.Повітряну тривогу оголосили у Київській та Кіровоградській областях. Згодом сирени залунали на Сумщині, у Києві, а також у Полтавській та Черкаській областях.У Донецькій та Херсонській областях повідомили про вибухи.Повітряну тривогу оголосили у Херсонській та Миколаївській областяхДоба почалась з того, що у Чернігівській області та Славутичі Київської області оголосили тривогу.