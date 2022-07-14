У багатьох областях знову повітряна тривога – негайно прямуйте в укриття

14 липня 2022 , 15:12
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Вдруге за день у багатьох українських областях сирена сповістила про повітряну тривогу. Мешканцям цих регіонів потрібно негайно пройти в укриття.

Якщо ви почули сирену – негайно ідіть в укриття та перебувайте там поти, коли повторна сирена не сповістить про відбій тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.

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Де оголосили тривогу

Станом на 15:15 сирена сповістила про повітряну тривогу у:

  • Києві та Київській області;
  • Житомирській області;
  • Чернігівській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області;

Також уже понад 3 місяці повітряна тривога безперервно триває у Луганській області. Водночас з 15 квітня через окупацію не працює система оповіщення у Херсонській області.

Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом. Кожного дня окупанти ракетами атакують цивільні об'єкти в українських містах та селах – школи, садочки, торговельний центр та житлові будинки. Важко передбачити, куди росія атакуватиме наступного разу. Так само важко передбачити, куди можуть впасти уламки від збитих ракет. Тому не ігноруйте повітряну тривогу – якщо чуєте сирену, негайно ідіть в укриття.

 

 

 

Автор: Іван Магуряк