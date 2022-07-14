У багатьох областях знову повітряна тривога – негайно прямуйте в укриття
14 липня 2022 , 15:12Читать новость на русском
Вдруге за день у багатьох українських областях сирена сповістила про повітряну тривогу. Мешканцям цих регіонів потрібно негайно пройти в укриття.
Якщо ви почули сирену – негайно ідіть в укриття та перебувайте там поти, коли повторна сирена не сповістить про відбій тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.
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Де оголосили тривогу
Станом на 15:15 сирена сповістила про повітряну тривогу у:
- Києві та Київській області;
- Житомирській області;
- Чернігівській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
Також уже понад 3 місяці повітряна тривога безперервно триває у Луганській області. Водночас з 15 квітня через окупацію не працює система оповіщення у Херсонській області.Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом. Кожного дня окупанти ракетами атакують цивільні об'єкти в українських містах та селах – школи, садочки, торговельний центр та житлові будинки. Важко передбачити, куди росія атакуватиме наступного разу. Так само важко передбачити, куди можуть впасти уламки від збитих ракет. Тому не ігноруйте повітряну тривогу – якщо чуєте сирену, негайно ідіть в укриття.